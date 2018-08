The Good Doctor, le anticipazioni della quarta puntata

Domani alle 21.25 su Rai 1 nuovo appuntamento in prima visione assoluta con la prima stagione di The Good Doctor, la serie Usa con protagonista il giovane chirurgo Shaun Murphy (Freddie Highmore) che sta riscuotendo grande successo di ascolti.

The Good Doctor, anticipazioni quarta puntata

Nell'ottavo episodio, "Vita nuova", un bambino della Repubblica Democratica del Congo affetto da gravi anomalie cardiache viene ricoverato al Saint Bonaventure Hospital, ma Melendez giudica le sue condizioni troppo gravi e rischiose per sottoporlo ad un intervento. A seguire, il nono episodio, "Sacrificio": il dottor Glassman insiste perché Shaun segua una psicoterapia che lo aiuti a relazionarsi con i colleghi dell'ospedale. Lui è invece assolutamente contrario.

The Good Doctor, la trama

Shawn Murphy, un giovane medico specializzando affetto da autismo e con la sindrome del Savant, dice addio alla sua tranquilla vita di campagna e si trasferisce in città per unirsi all'unità di chirurgia pediatrica di un prestigioso ospedale di San Jose. Inizia così a lavorare, ma si troverà ad affrontare molte difficoltà dettate dai pregiudizi. Ad aiutarlo ci pensa il Dr. Aaron Glassman suo mentore, che conosce Shawn fin da quando era un ragazzino. Brillante, intuitivo, onesto e diretto, ma anche incapace di instaurare un legame con chi lo circonda, Shawn usa le sue straordinarie capacità mediche per salvare vite e sfidare lo scetticismo dei suoi colleghi.