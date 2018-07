The Good Doctor, al via la serie rivelazione su Rai Uno: trama e anticipazioni

Debutta oggi, lunedì 17 luglio, in prima serata su Rai Uno, The Good Doctor, serie TV targata ABC record di ascolti negli Stati Uniti, che vede come protagonista Shawn Murphy, un giovane medico specializzando affetto da autismo.

La serie che segue il filone del medical drama molto amato dal pubblico, si basa sull'omonima serie sudcoreana creata da Park Jae-bum, anche conosciuta con il titolo Gut Dakteo.

L'adattamento porta la firma di David Shore, famoso per aver ideato il grande successo ‘Dr House’, rispetto al quale, però, ‘The Good Doctor’ appare nettamente diverso.

The Good Doctor, la trama

Shawn Murphy, un giovane medico specializzando affetto da autismo e con la sindrome del savant, dice addio alla sua tranquilla vita di campagna e si trasferisce in città per unirsi all'unità di chirurgia pediatrica di un prestigioso ospedale di San Jose.

Inizia così a lavorare, ma si troverà ad affrontare molte difficoltà dettate dai pregiudizi. Ad aiutarlo ci pensa il Dr. Aaron Glassman suo mentore, che conosce Shawn fin da quando era un ragazzino.

Brillante, intuitivo, onesto e diretto, ma anche incapace di instaurare un legame con chi lo circonda, Shawn usa le sue straordinarie capacità mediche per salvare vite e sfidare lo scetticismo dei suoi colleghi.

The Good Doctor, anticipazioni prima puntata

Shaun Murphy, lascia il Wyoming, dove ha vissuto un'infanzia difficile e piuttosto travagliata, per trasferirsi in città e svolgere il suo tirocinio presso il prestigioso dipartimento di chirurgia del San Jose St. Bonaventure Hospital.

In ospedale arriva una donna con forti dolori addominali. La TAC evidenzia la presenza di un tumore maligno che aderisce alle arterie rendendone l'operazione quasi impossibile.

Claire e Shaun vengono mandati da Melendez presso un altro ospedale a ritirare un fegato da trapiantare. La donna cerca in vari modi di comunicare con Shaun ma il giovane ha molte difficoltà a rapportarsi con le persone intorno a lui.