The Good Doctor, le anticipazioni della sesta puntata

Nuovo appuntamento questa sera su Rai Uno con ‘The Good Doctor’, la serie americana di David Shore promossa dal pubblico italiano che nel corso della programmazione estiva si è affezionato alle vicende del giovane medico specializzando Shawn Murphy affetto da autismo.

Arrivati quasi alla fine della prima stagione, argomento dei nuovi episodi della serie sono il rapporto tra Shaun e Lea, ma anche la vita di Melendez, Claire e degli altri medici e colleghi protagonisti che promettono il prosieguo di una seconda stagione.

The Good Doctor, anticipazioni puntata del 28 agosto

In 'Sette Motivi', il primo episodio in onda il 28 agosto in prima serata su Rai1, Shaun dovrà occuparsi di un paziente che gli mentirà. Sarà proprio il dottor Murphy a capirlo grazie alle sue capacità ed ai sette motivi per cui una persona mente. Intanto il dottor Melendez sarà coinvolto in un incidente in sala operatoria, che lo porterà ad essere messo sotto inchiesta. Intanto Claire scoprirà che nonostante le accuse di molestie, al dottor Coyle è stato offerto un aumento di salario ed anche un nuovo lavoro. Un arrivo a sorpresa sarà quella del nuovo vicino di Shaun.

'Nei panni dell’altro' è il secondo episodio della serata che vedrà gli specializzandi del San Jose coinvolti in una competizione cui parteciperà anche Reznick, la nuova arrivata. Shaun e Kalu si troveranno di fronte a Quinn, paziente che non si riconosce nel proprio sesso. I medici si troveranno coinvolti in una lite con la famiglia di Quinn che non vuole assecondare i suoi desideri, ma la nonna è pronta ad incoraggiare la nipote a seguire il suo sogno.