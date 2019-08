'The New Pope', il 'Papa' Jude Law sfila in slip nel trailer

Jude Law - sfoggiando una invidiabile forma fisica a 46 anni - sfila sulla spiaggia con uno slip bianco, circondato da bellissime donne. E' questo il primo teaser ufficiale de 'The New Pope', la serie firmata da Paolo Sorrentino in onda su Sky il prossimo autunno.

E' la seconda serie del regista premio Oscar ambientata in Vaticano, dopo 'The Young Pope', che vede come protagonisti Jude Law, nei panni del papa uscente, e John Malkovich che prenderà il suo posto.

'The New Pope' sarà presentata in anteprima mondiale il 1 settembre nel corso della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, come evento speciale fuori concorso. Intanto il trailer sta già impazzando sul web.

