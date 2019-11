'The New Pope' a gennaio su Sky: il nuovo trailer

In attesa del debutto, a gennaio su Sky, ecco il nuovo trailer di 'The New Pope', la serie creata e diretta da Paolo Sorrentino. E' la seconda, dopo 'The Young Pope', ambientata dal Premio Oscar in Vaticano.

Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich, include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, già protagonisti in 'The Young Pope'. New entry nella serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini e le guest star Sharon Stone e Marilyn Manson.