"Ora o mai più", è il nome della serie pensata per la tv a cui sta lavorando il trio di autori comici romani The Pills, divenuto famoso con i loro esilaranti sketch su Youtube. Otto puntate da 25 minuti ciascuna. Luigi Di Capua e Luca Vecchi, due dei tre componenti del gruppo, ci hanno spiegato in anteprima di cosa si tratta