Torna “The voice”: Al Bano coach, al timone Della Gherardesca. Tutte le informazioni

Un nuovo cast e un meccanismo rinnovato: dal 22 marzo alle 21.20 su Rai2 e Radio2 riparte “The Voice of Italy”. A condurre le 8 puntate dell’edizione 2018 del talent show c’è Costantino della Gherardesca, i quattro giudici sono il veterano J-Ax e i coach esordienti Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia leader del gruppo metal dei Lacuna Coil.

J-Ax: "Al Bano è stata una mia idea"

A suggerire il nome di Al Bano è stato J-Ax, come ha detto lui stesso. “Al Bano è stata una mia idea ed è l’unico consiglio che ho dato, per il resto ho detto fate voi, se volete io suggerirei Al Bano perchè il format gli permetterebbe di fare e dire cose che non ha mai detto in televisione. Vedrete” ha detto J-Ax ad askanews. “Mi sto divertendo come non avrei immaginato con la responsabilità di scegliere l’elemento giusto, la qualità giusta in chi si avvicenderà in questo meraviglioso gioco di note” ha aggiunto Al Bano, che ha spiegato di cercare la qualità nei suoi concorrenti e nel possibile vincitore.

Renga: "Cerco un talento che abbia fame"

La voce è protagonista del programma, come dice il nome stesso della trasmissione. “Cerco un talento che abbia fame, non solo voglia di manifestarsi ma l’urgenza di essere, che sappia che questa è la sua unica possibilità per comunicare. Cerco una voce che abbia bisogno di dirmi qualcosa” ha detto Francesco Renga.

Scabbia: "Orgogliosa di portare mondo rock metal"

Cristina Scabbia ha definito coraggiosa la scelta della Rai di farla entrare nel cast del programma: “Secondo me è un atto di grande coraggio per la Rai avermi inserito in un organico che di solito non ha nulla del mio mondo, mi sento molto orgogliosa di diventare la portavoce del mondo rock metal, cercherò di fare capire qualcosa in più. Con la mia presenza sto già facendo capire che esistiamo, siamo in tanti che amano questo genere musicale” ha spiegato la cantante.

Costantino, rivoluzione alla conduzione

Costantino è una rivoluzione alla conduzione, come punto di unione e ironico contrasto tra le personalità dei coach che uniscono quattro mondi musicali diversi: il rap-hip hop, il classico melodico italiano, il pop rock e il rock metal. “Continuerò ad essere me stesso, un uomo alfa relativamente prepotente – ha detto il conduttore – non diventerò dimesso come il mio amico Fabrizio Frizzi, sarò spero di intrattenimento per il pubblico”.

Nella finale, hanno anticipato i vertici Rai in conferenza stampa, ci saranno dei cantanti come ospiti ma ancora non hanno voluto svelare i nomi.