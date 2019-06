The Voice 2019, vince Carmen Pierri del team di Gigi D’Alessio

Alla fine ha vinto lei, Carmen Pierri. A soli 16 anni la giovane promessa campana ha sbaragliato la concorrenza e si è aggiudicata il titolo di 'The Voice of Italy 2019' nel programma di Rai Due condotto da Simona Ventura.

Con il suo inedito 'Verso il mare', la cantante guidata da Gigi D'Alessio ha sconfitto in finale Miriam Ayaba e Brenda Carolina Lawrence, rispettivamente nei team di Elettra Lamborghini e Guè Pequeno. Carmen, in quanto minorenne, non ha potuto festeggiare la vittoria sul palco perché il programma è finito dopo l'una di notte e il premio le è stato consegnato dal suo coach Gigi D'Alessio che le ha anche dedicato un post social per esaltare il suo talento.

The Voice 2019, la finale

Carmen Pierri del team di Gigi D'Alessio ha trionfato al termine di una finale a quattro con una lunga lista di ospiti. A contendersi il titolo di voce dell'anno, sul palco della finale, in diretta tv, si sono presentati Diablo, Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence e Carmen Pierri, rispettivamente per i team di Morgan, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Gigi D'Alessio. "Siamo riusciti a fare un programma fatto di leggerezza - aveva detto Simona Ventura prima della finale - ma anche di grande musica". La gara si è svolta attraverso tre manche, una dedicata i duetti, la seconda ai brani cover e la terza agli inediti dei concorrenti. Gli ospiti della serata sono stati Arisa, Holly Johnson, Lizzo, Lost Frequencies, Planet Funk e Shaggy.

The Voice 2019, chi è la vincitrice Carmen Pierri

Nata a Salerno, Carmen Pierri vive a Montoro (provincia di Avellino) con i genitori che possiedono un negozio di mobili a Baronissi. Già a 6 anni partecipava a piccoli concorsi musicali di paese, durante i quali sapeva farsi notare per le sue capacità vocali. A 12 anni ha iniziato a studiare canto e pianoforte e si è appassionata alla musica soul e pop. Le piace molto cantare Alicia Keys, ma il suo mito indiscusso è Amy Winehouse, che apprezza globalmente, dai testi delle sue canzoni, al look e al fatto che sia andata contro tutto e tutti grazie alla sua personalità. Oltre alla musica che per lei è "una vittoria in un mondo di sconfitte", Carmen ama lo shopping sfrenato, i social (Instagram e YouTube) e i libri thriller e fantasy. Nel caso non riuscisse ad affermarsi in campo musicale, le piacerebbe diventare medico, per poter aiutare le persone con problemi di salute.