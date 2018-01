The Voice, il ritorno: Al Bano, J-Ax, Renga e Cristina Scabbia giudici del talent

Dopo la pausa di un anno, la nuova edizione di ‘The Voice’ torna su Rai Due con una squadra di giudici nuova (o quasi) e variegata.

Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia sono i nomi che comporranno il quartetto di artisti che emetterà il proprio giudizio sulle esibizioni degli aspiranti cantanti di professione.

Se per Al Bano Carrisi, prossimo all’addio alla sua carriera artistica, è la prima volta in un talent show, per J-Ax si tratta di un ritorno, data l’esperienza passata proprio nello stesso talent e quella ad Amici di Maria De Filippi.

Così anche per Francesco Renga, novello del talent di Rai Due, ma già pratico del ruolo ricoperto al serale del programma di Canale 5.

Una vera sorpresa è, invece, Cristina Scabbia, front woman dei Lacuna Coil e molto apprezzata nel panorama musicale.

A condurre il programma sarà Costantino della Gherardesca che prende il posto che fu di Federico Russo. L’appuntamento con il talent è per marzo 2018.

The Voice, il meccanismo del programma

The Voice prevede una prima fase di selezioni in cui i quattro giudici ascoltano i cantanti senza poterli guardare. Se il giudice apprezza l'esibizione, preme un pulsante e la poltrona su cui è seduto si gira. Se a fare la scelta è un solo giudice, il cantante andrà nella sua squadra, altrimenti sarà il concorrente a scegliere uno tra coloro che lo hanno apprezzato. Dopo la prima fase, iniziano nuove sfide che via via decretano il vincitore.