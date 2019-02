The Voice of Italy ci sarà? Facciamo chiarezza

La notizia è di ieri sera. The Voice of Italy sarebbe stato cancellato improvvisamente dal palinsesto di Rai Due per volere dell'AD Fabrizio Salini. Un vero e proprio colpo di scena, se si considera il "peso" che il talent ricopre nella proposta editoriale del neo direttore della seconda rete Carlo Freccero, intento a rilanciare lo show dopo il flop degli anni passati e per di più chiamando al timone Simona Ventura, assente in Rai dal 2011. Ma le cose non starebbero esattamente così, la situazione non sarebbe così nera. Alla base dell'indiscrezione lanciata da Dagospia, infatti, ci sarebbero esclusivamente alcune tensioni riguardanti il rapper Sfera Ebbasta, proposto come giudice dalla produzione e non gradito da Salini. Dunque una questione che sarebbe risolvibile con un cambio di coach.

La contrarietà dei vertici sarebbe dovuta alle polemiche di alcuni parenti delle vittime della tragedia nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo che hanno rivolto dure critiche nei confronti del rapper. A suscitare perplessità sono anche i testi delle canzoni dell'artista, ritenuti inadatti per un programma di servizio pubblico. Da queste agitazioni ha avuto origine la fuga di indiscrezioni. E i rumors hanno spiazzato tutti, considerando il fatto che il talent ha già una data di debutto, martedì 16 aprile, e che la promozione è già stata avviata con un'intervista rilasciata dalla stessa Ventura.

Pochi minuti dopo il lancio dello scoop (che in breve tempo si è giustamente propagato a macchia d'olio in rete) sono arrivate però pronte smentite. La prima affidata all'Ansa, che ha escluso l'eliminazione dal palinsesto pur ribadendo la "questione Sfera". E la seconda di AdnKronos, che ha anche aggiunto i nomi degli artisti che sarebbero già al vaglio per prendere il posto del collega uscente: Arisa, Asia Argento, Ermal Meta e Ultimo. Infine, è - a suo modo - la stessa Ventura a smentire l'ipotesi chiusura. Come? Senza intervenire direttamente, ma scatenandosi su Twitter con cuoricini elargiti a quanti affermano che la notizia sia falsa. E, nei tempi in cui i social network "scavalcano" le conferenze stampa, sembra una presa di posizione netta.

Con ogni propabilità, dunque, The Voice si farà. Al bancone, oltre a Simona, non siederà Sfera ma ci saranno (pare) Elettra Miura Lamborghini, Gue Pequeno, Morgan e un misterioso giudice. Già, misterioso. Perché, nel frattempo, tutto questo rumore attorno alla trasmissione ha sortito l'effetto di creare hype attorno allo show. Sperato? Voluto? Chissà, forse...