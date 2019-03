The Voice, Gigi D'Alessio è il quarto giudice

Dopo la polemica per i rumors su Sfera Ebbasta, la giuria di The Voice è finalmente al completo. Confermati i rumors degli ultimi giorni: il quarto giudice è Gigi D'Alessio.

Il cantautore napoletano ha trovato l'accordo con Rai 2 e sarà dunque lui a sedere sull'ambita poltrona rotante accanto a Morgan, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno come giudice-coach di questa edizione. Per D'Alessio si tratta della prima volta in un ruolo del genere.

Ad ufficializzare la notizia Simona Ventura su Instagram: "Habemus Giuriam! E' con grande soddisfazione che annunciamo gli attesissimi quattro coach di The Voice Italy! Ai già ottimi Morgan, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno, si aggiunge Gigi D'Alessio. Quattro artisti e quattro modi di intendere la musica complementari ma diversi! Ora si che la musica torna a battere su Rai 2!".