The Voice, i primi nomi dei cantanti nelle squadre dei quattro coach

La prima delle 4 puntate di The Voice dedicate alle famose "blind audition" si è conclusa con i primi nomi dei cantanti che comporranno le squadre dei coach J-Ax, Al Bano, Francesco Renga, Cristina Scabbia.

Ogni team, al termine di questa fase caratterizzata dal fatto che ogni giudice deve scegliere i cantanti "al buio" cioè ascoltando di schiena, senza la possibilità di vedere l’esibizione e valutando solo la voce, dovrà essere composto da 12 cantanti.

Di seguito i primi nomi scelti:

Al Bano: Francesco, Maryam, Alurelio;

J- Ax: Andrea, Beatrice, Kimberly, Andrea;

Cristina Scabbia: Andrea, Alessio, Ylenia;

Francesco Renga: Asia, Mirko, Marica.

Novità di questa edizione è che ogni coach potrà anche bloccare i coach concorrenti, ma solo una volta in tutta questa fase. Al termine di questa prima fase i concorrenti in gara saranno quindi 48, 12 per giudice.

A partire dalla quinta puntata, partono nuove fasi, ovvero ‘Knock Out’ e ‘Battle’ prima della finale che si svolgerà dal vivo (qui il regolamento completo).