Caos a The Voice of Italy: "La produzione Fremantle si sfila dal progetto"

Fremantle, a quanto apprende Veronica Marino per l'Adnkronos, si sfila dal progetto 'The Voice of Italy' dopo che ieri era trapelata la perplessità della Rai sulla partecipazione di Sfera Ebbasta al talent in veste di giurato, insieme a Gué Pequeno, Morgan ed Elettra Lamborghini. E questo, anche perché la trattativa con Sfera e con gli altri coach, fanno notare fonti della società di produzione, era stata fatta in accordo con la Rai tanto che per oggi era fissato uno shooting fotografico.

La contrarietà dei vertici Rai a Sfera sarebbe dovuta alle polemiche di alcuni parenti delle vittime della tragedia nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo che hanno rivolto dure critiche nei confronti del rapper. A suscitare perplessità sono anche i testi delle canzoni dell'artista, ritenuti inadatti per un programma di servizio pubblico.