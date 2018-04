The Voice, la stoccata di Renga a Moro: "Parole tirate per i capelli", ed è bufera

Si infiammano gli animi a "The Voice", ma tra i big. Dopo l'ultima puntata del talent è scoppiata una velenosa polemica per alcune affermazioni di Francesco Renga che non sono affatto piaciute ai fan di Fabrizio Moro (e immaginiamo nemmeno a lui).

Al termine dell'esibizione di Mattia Mitrugno, che ha cantato "Portami via", successo del cantautore romano a Sanremo 2017, il coach ha sentenziato: "Fabrizio ha un po' troppa voglia di famolo strano, famolo Battiato su certe parole che secondo me sono messe lì tirate per i capelli". La frecciatina non è sfuggita a J-Ax, che ha subito fatto notare un astio nemmeno troppo latente nei confronti di Moro.

"Chapeau, è bravissimo. Non ho insultato nessuno" si è precipitato a chiarire Renga, ma ormai la frittata era fatta. Sui social è bufera sul coach, da cui i fan di Moro si aspettano delle scuse. Arriveranno? Chissà. Intanto Fabrizio Moro tace.