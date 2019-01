'The Voice' a Simona Ventura? Freccero: "E' la numero uno, ma non abbiamo lo studio"

Prosegue il "sì, no, forse" a proposito del possibile approdo di Simona Ventura a 'The Voice of Italy' di Rai2. Incalzato sulla questione durante la conferenza stampa tenutasi stamattina, il direttore Carlo Freccero è apparso sibillino, mantenendosi vago di fronte alle domande dei giornalisti. "Lei la stimo moltissimo, lei fa audience, il programma deve risolvere un problema semplice: non ci sono studi a disposizione - ha spiegato - La trasmissione si farà se si trova uno studio, altrimenti no. Costo del programma di un milione? No. Il costo di produzione di un programma è di 400 mila euro".

Dichiazioni incerte dunque, a cui però sono seguite parole di rassicurazione subito dopo, quando è stato intervistato da TvBlog: "Il problema dello studio lo risolverò io", ha assicurato. A dispetto della perplessità iniziale, insomma, il ritorno di 'The Voice' è praticamente certo.

A lanciare l'indiscrezione sul ritorno del talent capitanato dalla Ventura, era stato proprio il sito TvBlog alcune settimane fa. Nelle ore successive si è ipotizzato che Ventura potesse condurre contemporaneamente sia in Rai che in Mediaset. Ieri però l'alt di Marco Paolini, direttore generale dei palinsesti Mediaset: "È stato un peccato - ha dichiarato - Temptation Vip le era venuto bene. Ma è la legge del calciomercato".