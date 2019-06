Tiberio Timperi lascia ‘La Vita in Diretta’? Il duro sfogo su Instagram

La presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2019-2020 è fissata per il prossimo 9 luglio a Milano. Solo allora si avrà la conferma dei programmi che resteranno in onda, i conduttori che rimarranno saldi al loro timone e quelli che, al contrario, saranno sostituiti per dare un assetto nuovo alle trasmissioni dei tre canali della tv pubblica.

Intanto qualche indiscrezione trapela e tra queste qualche voce indica come probabile il cambio di conduzione de ‘La Vita in Diretta’, storico programma pomeridiano di Rai Uno affidato per due edizioni a Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Niente di ufficiale, al momento, ma su Instagram la frase pubblicata proprio dal giornalista manifesta un malcontento che lascia presagire una certa amarezza nei confronti della tv.

Tiberio Timperi lascia ‘La Vita in Diretta’? Le sue parole su Instagram

“Per fare veramente tv devi essere cinico, saper puntare anche sul lato bieco delle persone e della vita. A me piace invece celebrare l'aspetto bello dell'umanità”: questa la frase riportata su Instagram dal conduttore de 'La Vita In Diretta' che fa suo il pensiero del regista teatrale Marco Balich per esprimere un pensiero evidentemente amaro sulla televisione.

Se sia l’accenno a un malcontento sul suo futuro professionale, a un addio al programma pomeridiano di Rai Uno, non è dato saperlo, ma, letti i commenti dei follower, è assoluta la certezza che Tiberio Timperi goda di una grande stima e da parte del suo pubblico, pronto a seguirlo indipendentemente dalla trasmissione che gli verrà affidata.