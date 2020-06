Tiberio Timperi replica a Mara Venier: “Spiace che ironia e affetto vengano scambiate per insulto”

“Due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo”: così sui social Mara Venier aveva definito Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi che nel corso del programma ‘Uno Mattina in Famiglia’ avevano ironizzato sull’infortunio capitatole qualche settimana fa. Il commento, poi cancellato dalla conduttrice di ‘Domenica In’, è tornato visibile online per mezzo del presentatore del contenitore domenicale di Rai Uno che, ripostandolo, ha commentato l’accaduto precisando come quello scambio di battute tra lui e il giornalista di gossip altro non era se non pura ironia.

“Spiace che ironia, affetto e familiarità vengano scambiate per un insulto. Un bacione”, ha scritto Tiberi su Instagram.

La frecciatina di Mara Venier a Domenica In

Quanto accaduto qualche ora prima a ‘Uno Mattina in Famiglia’ è stato indirettamente oggetto di riferimento nel corso di ‘Domenica In’ quando Stefano De Martino è arrivato ospite in collegamento di Mara Venier presentandosi con un finto gesso al piede. “Questa è l'ironia che mi piace, l'ironia intelligente e non becera”, ha affermato la conduttrice, seria quando il cenno a Tiberi e Ippoliti è stato evidente. "Ovviamente il riferimento non è a 'Striscia la notizia', anzi saluto Antonio Ricci. La mia stoccata era rivolta ad altri visto che qualcuno dice che Domenca In va bene solo per il mio gesso… Va bene perché è una trasmissione di successo grazie ai collaboratori e agli autori meravigliosi ed ai tanti di sacrifici che uno fa”.