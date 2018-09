Tiberio Timperi in lacrime a "La vita in diretta"

Un momento toccante martedì pomeriggio a "La vita in diretta". Rosanna Banfi, ospite in studio, ha parlato della lotta al tumore che anni fa ha messo a dura prova lei e la sua famiglia.

Ancora doloroso ricordare quei momenti, ma fondamentale per tante altre donne che si trovano nella stessa situazione. Un argomento delicato che non ha lasciato indifferente Tiberio Timperi. Durante il racconto della figlia di Lino Banfi il conduttore si è commosso e non ha trattenuto le lacrime. Poco dopo il suo incoraggiamento, pieno di emozione, alle amiche e colleghe dello spettacolo che stanno affrontando questa dura battaglia, tra cui Nadia Toffa.

Inaspettato il saluto alla Iena, in forze alla "concorrenza", ma l'affetto e la stima vanno oltre tutto. Un bell'esempio di tv.