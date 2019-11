Su Real Time 'Tienda: Missione Bellezza', 8 donne rivoluzionano il look grazie agli esperti

Per realizzare i propri sogni a volte basta solo un cambio di look. Nel nuovo programma “Tienda: Missione Bellezza” - in onda dal 14 novembre alle 21.10 su Real Time (Canale 31) - otto donne inconsapevoli del loro fascino chiedono aiuto a un team di esperti: l’imprenditore e fondatore di Coconuda Fabio Esposito, la showgirl Sabrina Ghio e le giovani Viktorija e Virginia Mihajlovic (figlie dell’allenatore Sinisa), ne rivoluzioneranno il look curandone lo stile, il make-up e l’immagine social. Presenti inoltre guest star del piccolo e grande che avranno con un ruolo inedito ma che per il momento resterà top secret.

Tienda: Missione Bellezza, come funziona

A volte per non piacersi basta un piccolo difetto, un momento sbagliato, un chilo di troppo, il corpo che cambia o un vestito che non veste bene. Tienda, girato in Campania e curato dal giornalista ed autore Gabriele Parpiglia (visto in 'Seconda Vita') con la supervisione dell’autrice Carlotta Micol Brignoli, che attraverso Napoli e dintorni si trasforma in una Hollywood a cielo aperto, mette al centro la vita delle sue protagoniste che si rivelano essere piene di insicurezze; otto donne diverse tra loro, con storie difficili, che nel loro percorso si sono trovate davanti allo specchio incapaci di riconoscere la propria armonia.

Tienda: Missione Bellezza, anticipazioni prima puntata

“Tienda: Missione Bellezza” entra nella vita, nelle case e nel cuore di 8 donne. C'è Sunny con un passato difficile e una sorella famosa; Rosaria che per i suoi settant’anni vuole regalarsi felicità e stare bene nel suo fisico trasformato; Federica così bella da non usare neanche un filo di trucco, e un fidanzato celebre, con una comparsata inaspettata, che la vorrebbe più donna; Serena che dimostra meno della sua età e a causa del suo lavoro vorrebbe sentirsi più grande e più sicura; Valeria dopo una gravidanza difficile e qualche rinuncia vuole tornare a sentirsi bene; Fulvia Rose detta Baby, diciotto anni e perennemente alla ricerca della capo giusto; Gioia che si è completamente annullata per le sue figlie e per il marito, rinunciando a tutto compresa la sua femminilità; Giuditta che trova nei suoi difetti fisici la sua sconfitta più grande.