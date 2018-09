Wanda Nara a Tiki Taka, un debutto all'insegna delle "frecciatine": ma lei si difende bene

Wanda Nara è la nuova presenza fissa di Tiki Taka, il programma calcistico condotto da Pierluigi Pardo e in onda, ogni lunedì sera su Italia1. La moglie di Mauro Icardi ha sostituito Melissa Satta e quella del 3 settembre è stata per lei la puntata di esordio. La signora Icardi, comunque, se l'è cavata bene e ha saputo rispondere prontamente alle frecciatine e alle battute pungenti che, inevitabilmente, le sono state rivolte.

Wanda Nara a Tiki Taka risponde alle frecciatine

Pardo è partito subito chiedendole: "Ti sembra che stiamo parlando troppo di Juventus?", ma lei, senza esitare ha risposto: "Mi sembra un programma juventino, è tutto blu ma si parla solo di Juve".

Presto è arrivata anche la domanda su Icardi e sul suo rapporto con la Juve, ma anche qui, Wanda Nara ne è uscita con classe: "Se Icardi è stato cercato dalla Juve? Non so, dico che l'unico contatto che Mauro ha avuto con la Juve sono stati i 7 gol che ha fatto ai bianconeri. Mauro ha dimostrato a tutti la sua scelta, ovvio che siano arrivate offerte, non può che far piacere".

In studio hanno anche insinuato che la foto della zebra postata in vacanza dalla Nara avesse un doppio senso: "E' stato il primo animale che ho visto scendendo dall'aereo. Non ho pensato a un secondo significato". Per Wanda Nara è solo l'inizio. Raccogliere il testimone della Satta non è un gioco da ragazze, ma lei, già al debutto, ha dimostrato di avere carattere e di potersela cavare.

Buona la prima, insomma. Ma le frecciatine, probabilmente, non finiranno qui.