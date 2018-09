Timperi raggela in diretta, sgambetto dell'ospite: "Non si può bestemmiare qui?"

Non poteva fare una battuta peggiore Rosario Trefiletti (Presidente dell'Istituto Studi sul Consumo), ospite mercoledì pomeriggio a "La vita in diretta" per parlare del sovraindebitamento di quasi 2 milioni di italiani. Un argomento delicato che ha surriscaldato gli animi in studio, finché Trefiletti non ha tuonato: "Non si può bestemmiare a La vita in diretta? Nemmeno parolacce?".

L'equivoco è servito. Tiberio Timperi, che a causa di una bestemmia che gli sfuggì nel 2014 durante una puntata di "Uno mattina in famiglia" è costato alla Rai una salatissima multa arrivata proprio nei giorni scorsi, non è riuscito a nascondere l'imbarazzo. Provvidenziale l'intervento di Enrica Bonaccorti che ha spostato subito l'attenzione sul dibattito, ma ormai la frittata era fatta.

La sentenza definitiva comminata dall'Agcom è arrivata a distanza di quattro anni da parte del Tar del Lazio, secondo cui – si legge sul Giornale – l'espressione sfuggita dalla bocca di Timperi "è senza dubbio una bestemmia/imprecazione, di contenuto lesivo dello sviluppo dei minori" e la Rai è responsabile di negligenza perché "trattandosi di contenuto preregistrato, poteva essere effettuato un preventivo controllo prima della sua messa in onda", e anche di imperizia, "essendo stato trasmesso per ben due volte". Ammenda? 25 mila euro - per la Rai - e tanto imbarazzo per Timperi.