Timperi e Fialdini, il chiarimento in diretta: "Tra noi nessuna tensione"

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini mettono a tacere definitivamente le voci che li vorrebbero ai ferri corti e che rimbalzano da settimane su siti e rotocalchi. Lo fanno a casa loro, nello studio che condividono ogni giorno serenamente e non tra liti e tensioni, come qualcuno vorrebbe far credere.

"Facciamo i seri per un momento - ha detto Timperi martedì a inizio puntata - Forse voi da casa guardate i giornali o peggio ancora andate sui siti internet. Da qualche tempo a questa parte ci sono delle notizie secondo le quali ci sarebbero delle tensioni in questo studio tra me e Francesca, e sempre secondo questi siti io e Francesca ogni tanto si litigherebbe. Credetemi non è così". Poi la battuta per smorzare i torni: "Io e Francesca non litighiamo ogni tanto, ma tutti i giorni, tutti i momenti".

Via alle risate, ma Timperi - alla sua prima stagione a "La vita in diretta" - torna subito serio e lancia la frecciatina: "Mi viene un sospetto, ma non è che niente niente dà fastidio a qualcuno che questo programma va bene?". "O che ci vogliamo bene?" aggiunge la Fialdini. Tensioni o meno, su una cosa non ci sono dubbi: la pace è fatta.