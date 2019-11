Uomini e Donne, la sorpresa di Maria De Filippi a Tina per il suo compleanno

(Nel video gli auguri in studio a Tina Cipollari)

"Ti senti invecchiata?" chiede Maria De Filippi a Tina durante la puntata di 'Uomini e Donne' di venerdì, ma la risposta dell'opinionista è ironica come sempre: "32 non sono niente, è quando si passano i 40... Fino a 32 va bene".

In realtà sono 54 e la padrona di casa non poteva non fare una bella sorpresa a uno dei volti storici del suo programma. Torta in studio e tutti in coro a cantare 'tanti auguri', Tina non nasconde l'emozione e nemmeno la sua golosità: "Meno male, almeno mangio il dolce". A dieta ferrea da settembre, Maria le concede un piccolo sgarro in questo giorno speciale.

Il desiderio? "Lo voglio esprimere su Gianni - risponde sarcastica Tina -. Speriamo. Uno su Gianni e uno sulla mummia. Speriamo".