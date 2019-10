Tina Cipollari, la dieta va a gonfie vele: quanti chili ha perso

(Nel video sopra il controllo del peso di Tina)

La dieta prosegue a gonfie vele per Tina Cipollari. Non è stato facile i primi giorni eliminare alcuni cibi e dire addio alle sue abitudini alimentari, ma la vamp di 'Uomini e Donne' si è messa nelle mani della sua naturopata e i risultati si iniziano a vedere.

L'ultimo controllo durante la puntata di lunedì: meno tre chili e mezzo in dieci giorni, in totale meno quattro da quando ha iniziato. Tina è passata quindi da 84 chili a 80 e promette di arrivare entro maggio al suo pesoforma, intorno ai 58 chili.

La strada è ancora lunga ma l'impegno è costante e grande. "Non ho più mangiato pizza, tramezzini - ha assicurato -, dolci completamente eliminati. Chiamo sempre la mia dottoressa, le chiedo cosa posso mangiare". "Brava Tina" si è complimentata Maria De Filippi, insinuando che il suo obiettivo è raggiungere il pesoforma di "altre persone". Competizione con Gemma? "Non credo proprio - ha risposto stizzita lei -. Non voglio arrivare a quei livelli".