Tina Cipollari al Grande Fratello Vip? L’opinionista risponde sui social

Il Grande Fratello ha chiuso da poco la sua la sua 16esima edizione, ma per la versione ‘vip’ del reality show più longevo della tv italiana sono già in corso i lavori alla ricerca di concorrenti disposti ad abitare la spiatissima Casa per qualche settimana.

Mentre tutto è ancora avvolto nel totale mistero, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui nomi dei personaggi del mondo dello spettacolo che potrebbero essere chiamati come inquilini, tra cui quello di Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne nonché ex moglie di Kikò Nalli, tra i protagonisti dell’ultimo Grande Fratello. Reale possibilità o ipotesi inverosimile? La risposta è stata fornita dalla diretta interessata attraverso un commento Instagram, decisamente chiaro nel descrivere le sue intenzioni.

Tina Cipollari al Grande Fratello Vip? La risposta sui social

La pagina Instagram ‘Tinacipollarigrandeamore’ dedicata all’opinionista ha pubblicato l’indiscrezione che vorrebbe la ‘diva’ del talk show 'Uomini e Donne’ tra le papabili concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. “Vi piacerebbe?” la domanda posta ai follower a corredo dell’indiscrezione, a cui, a sorpresa, ha risposto la stessa Cipollari con una inequivocabile affermazione.

“Sì, aspettatemi che arrivo. Neanche sotto tortura lo farei”, ha fatto sapere Tina che così ha chiuso drasticamente la questione, con buona pace di chi già era pronto a gustarsi l’opinionista in tv h24… Tanti i fan che apprezzano la scelta: “Brava Tina non immischiarti, rimani pulita e sincera è limpida”, scrive qualcuno. Il prossimo GF Vip, dunque, al momento, ha una sola assoluta certezza: l’assenza di Tina Cipollari.