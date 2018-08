Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Arriva la dichiarazione dell’opinionista

Gli affezionati telespettatori di Uomini e Donne non hanno accolto di buon grado la notizia secondo cui Tina Cipollari, storica opinionista del programma condotto da Maria De Fillippi, potrebbe lasciare la poltrona occupata da anni nel salotto televisivo.

Stando a quanto riportato dal settimanale Vero, la ‘vamp’ dei pomeriggi di Canale 5 che adesso dopo fine della relazione con Kiko Nalli, sta vivendo una bella storia d’amore con il nuovo fidanzato Vincenzo, non sarebbe predisposta a vivere un rapporto a distanza – lei a Roma, lui a Firenze – e potrebbe lasciare Roma e, quindi, il lavoro.

“A 52 anni Tina ha le idee chiare su ciò che merita. Oltre ai suoi tre figli, la priorità nella sua attuale stagione di vita è un amore indimenticabile che non vorrebbe mai mettere in discussione per via della distanza”, si legge su Vero che fa il nome di Gemma Galgani, da anni “nemica” di Tina, come sostituta.

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? Le parole dell’opinionista

La situazione, tuttavia, non sembra essere quella prospettata. Almeno stando alle parole della stessa Tina Cipollari che, in un commento lasciato su Instagram e ripreso da Novella 2000, ha smentito la voce sul suo addio a Uomini e Donne.

“Volevo tranquillizzare tutti, io a settembre sarò al mio posto”, è la frase breve ma chiarissima dell’opinionista che ha così tranquillizzato chi già sentiva la nostalgia dei suoi celebri “Maria, io esco”.