Uomini e Donne, bilancia in studio per Tina: pesa 84 chili, Maria la bacchetta

(Nel video sopra Tina si pesa in studio e incontra la naturopata)

Per Tina Cipollari è arrivata l'ora della verità. L'opinionista di Uomini e Donne ha ammesso di aver preso molti chili e di voler seguire una dieta per tornare in forma, così Maria De Filippi ha deciso di aiutarla, mettendola davanti al fatto compiuto. La bilancia non mente: 84 chili e considerando la sua altezza ne deve perdere 24.

In studio è arrivata la naturopata Emanuela Cansaldi, che si è fatta raccontare da Tina una giornata alimentare tipo. "Ciambella a colazione - ha ammesso la Cipollari - oppure un maritozzo con la panna o un paio di cornetti con la crema, la mattina presto, intorno alle 7. Sono intollerante al latte e bevo succhi di frutta, qualche spremuta d'arancia. Verso le 9.30 mi faccio la pizza con la mortadella o con altri salumi. Mangio tutti i giorni la pasta, condita bene, sempre con un secondo, carne o pesce. Non faccio un largo consumo di verdure".

"Sei magra per quello che mangi" ha commentato stupita (e divertita) Maria De Filippi e della stessa opinione è la dottoressa, che ora le preparerà una dieta e la seguirà ogni settimana. "Dovresti cambiare un po' di abitutini - le ha spiegato -. I carboidrati vanno bene, ma in determinati orari e abbinati a delle verdure". Ora si fa sul serio, Tina è pronta (o quasi).