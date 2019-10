Le Iene, lo scherzo a Tina Cipollari sfugge di mano: in questura per denunciare il figlio

(Nel video lo scherzo a Tina Cipollari)

Il figlio Mattias coinvolto nelle corse clandestine con la sua microcar, questo il terribile scherzo di Alessandro Di Sarno a Tina Cipollari. L'opinionista di 'Uomini e Donne' è stata chiamata da un'officina in cui il ragazzo avrebbe fatto modificare il motore della macchina, falsificando la sua firma e lasciando un debito di 2800 euro, poi ha ricevuto il video di una gara, in cui Mattias sfrecciava a bordo dell'auto e alla fine veniva minacciato da altri a cui doveva dei soldi.

Assalita dalla rabbia, il confronto con il figlio a casa è durissimo: "Mi stai dando troppi problemi. La macchinetta non la vedi più perché è intestata a me e risulta che l'ho modificata io. Non puoi andare a 120 all'ora, non te lo permetto. Sto morendo dietro a te. Io sto andando all'ospedale. Vattene via, lasciami morire in pace". Poco dopo, in lacrime, chiama un caro amico: "Fa le gare la notte, contromano. Mi hanno mandato un video. Fanno le gare e si bendano. Sto morendo. Lo voglio portare in riformatorio. Chiamo i carabinieri".

Inutile il tentativo del figlio di tranquillizzarla, Tina esce e disperata va dritta dalla polizia. Un gesto inaspettato per Le Iene, che non sono riusciti a fermarla e le svelano lo scherzo fuori dalla questura. "Non è vero niente, tuo figlio è un ragazzo responsabile. Ma sei andata a denunciarlo?" la consola Di Sarno e lei risponde ancora molto provata: "Che bello! Ero combattuta, ma non bisogna nascondere le malefatte, anche se sono i nostri figli. Bisogna tutelarli perché sono dei ragazzini e molte volte sono irresponsabili".