"Le parole hanno un peso", il toccante monologo di Tiziano Ferro a 'Che tempo che fa'

Un monologo intenso e toccante. Così Tiziano Ferro apre 'Che tempo che fa', con un j'accuse contro il bullismo diventato virale in poche ore.

"Le parole hanno un peso ma non lo ricordiamo. Ed è questo il dramma che si nasconde dietro i messaggi di bullismo - spiega il cantante -. Le parole hanno un peso. Ne ribadisco la pericolosità. Ed è necessario esserne consapevoli quando le si scaglia contro l'animo di un adolescente troppo fragile per poter decidere o scegliere".

Boom di like e ricondivisioni sui social. Un messaggio forte e chiaro, senza giri di parole - appunto -, che qualcuno ricollega alla polemica con Fedez. L'appello, però, è talmente importante e purtroppo urgente che non lascia spazio a dietrologie, tantomeno alle polemiche, e ascoltato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ne diventa il più bel manifesto.