Nadia Toffa, il ricordo di Silvia Toffanin: "Non dimenticherò mai quell'ultima intervista"

Appena saputo della morte di Nadia Toffa, Silvia Toffanin aveva espresso tutto il suo cordoglio sul profilo Instagram di Verissimo, che lo scorso ottobre ospitò la 'iena'. Adesso, a poche settimane da quella tragica scomparsa, la conduttrice ricorda ancora la collega e la toccante intervista in cui parlò senza filtri della sua battaglia contro il cancro.

"Non dimenticherò mai l'ultima intervista che le ho fatto - spiega a Tv Sorrisi e Canzoni -. Era un inno alla vita". Un incontro che Silvia Toffanin porterà sempre nel cuore: "Pier Silvio ha voluto mandarla in onda dopo il Tg5 per riportare a tutti il suo messaggio d'amore e la sua positività. Nadia alla fine di quell'intervista mi diede un abbraccio così forte che non dimenticherò mai".

Nadia Toffa, l'intervista a Verissimo: "Il cancro è una sfida che posso non vincere, ma devo combattere"

Lo scorso ottobre, nel pieno delle cure per provare a sconfiggere il cancro, Nadia Toffa parlò della sua battaglia a Verissimo. Parole che hanno toccato il cuore di tutti gli italiani che con lei hanno sperato fino all'ultimo. "Sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente. All'inizio mi chiedevo 'perché proprio a me?' Poi, dopo mesi, ho trasformato questa domanda in 'perché non a me?'. E' il mio dolore e me lo devo portare. E' una sfida che posso magari non vincere, ma devo combatterla mettendocela tutta".