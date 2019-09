“Per Tommaso Paradiso un contratto triennale da un milione di euro annuo”: l’indiscrezione

Il divorzio burrascoso tra Tommaso Paradiso e i TheGiornalisti Marco Primavera e Marco Musella si arricchisce di dettagli che acuiscono il già palesato rancore tra gli ormai ex amici. Mentre le radio iniziano a lanciare ‘Non avere paura’ come primo singolo da solista del cantautore, il settimanale Chi pubblica l’indiscrezione che confermerebbe come lo strappo sia stato voluto e decretato dal frontman della band, ora legato a una major da un contratto molto, molto ricco.

Tommaso Paradiso ha firmato un contratto milionario con una major? Il retroscena

Stando a quanto raccontato dal settimanale Chi, Tommaso Paradiso avrebbe accettato la proposta di una major per un contratto triennale da un milione di euro annuo che intascherà da solo alla luce della separazione dalla band TheGiornalisti. “Senza soci non dovrà più dividere per tre”, si legge tra le Chicche di Gossip del giornale che prevede come adesso la partita si giochi non più sui palchi, ma in un’aula di tribunale.

TheGiornalisti: “Non sapevamo nulla delle decisioni di Paradiso”

A pochi giorni dall’annuncio della fine del sodalizio, i musicisti che con Tommaso Paradiso componevano la band The Giornalisti hanno voluto precisare che la decisione di separarsi non è stata voluta dai due, inconsapevoli della scelta del frontman fino all’ultimo. “In merito ai fatti recentemente accaduti ci teniamo profondamente a precisare al nostro pubblico che, fino a pochi giorni fa, non eravamo a conoscenza delle decisioni prese da Tommaso Paradiso in merito all’improvvisa uscita dai TheGiornalisti", avevano comunicato Marco Primavera e Marco Musella: "Come da noi affermato prima e subito dopo il concerto del 7 settembre (al Circo Massimo, ndr) avevamo più volte esplicitato tutti e tre inter nos la volontà di continuare questo percorso insieme”. Un percorso che però ora si è drasticamente fermato con tutte le conseguenze legali che è lecito aspettarsi.