Tomorrowland 2018, la diretta su Rai 1

Il 29 luglio Rai4 riserva un posto in prima fila al più celebre festival di musica dance ed elettronica al mondo, per vivere in diretta, con il commento di Ema Stokholma e Gianluca Gazzoli, le emozioni e ascoltare i set degli artisti che si alterneranno sul palco principale fino alla spettacolare cerimonia di chiusura.

Meta ambita da milioni di ragazzi di ogni nazionalità, Tomorrowland ha ospitato tutti i più noti dj internazionali, tra spettacoli pirotecnici mozzafiato e scenografie da sogno che quest'anno trarranno ispirazione dal mondo sottomarino.

Due gli appuntamenti in programma su Rai4. Sabato 28 luglio alle 15.40 la DJ girl e speaker radiofonica Ema Stokholma e Gianluca Gazzoli (conduttore radio e tv, videomaker e story teller) racconteranno il sound, il pubblico e i protagonisti del primo weekend di "Tomorrowland 2018" in uno speciale di mezz'ora, con immagini ed interviste esclusive girate nella mitica location di Boom in Belgio

Domenica 29 luglio a partire dalle 20.55, il commento in diretta della serata finale di "Tomorrowland 2018" con i djset di Steve Angello, David Guetta, Martin Garrix e la favolosa cerimonia di chiusura. I fan potranno interagire su Twitter utilizzando gli hashtag ufficiali #Tomorrowland e #Rai4.