Toni Capuozzo in ospedale per problemi cardiaci

Momenti di apprensione per Toni Capuozzo. Il giornalista, famoso corrispondente di guerra e autore di molti reportage su Mediaset, è ricoverato in seguito a problemi cardiaci, come ha fatto sapere su Facebook.

L'annuncio insieme a una sua foto, sul letto d'ospedale: "Adesso, a cose fatte, posso dirvelo. Questo vecchio cuore malandato vi vuole bene, ma non vi libererete facilmente di me". Tanti i messaggi di affetto che gli stanno arrivando, insieme a quelli di pronta guarigione.

Capuozzo, 70 anni, è giornalista dal 1979. Nella sua carriera si è occupato di mafia ma ha anche seguito sul campo guerre come quella in ex Jugoslavia e poi ancora Somalia e Afghanistan, diventando uno dei cronisti di punta di Mediaset. Fino al 2013 è stato vicedirettore del Tg5.