Gli Oneston sbarcano in radio: un programma tutto loro dopo il Gf Vip

Il pubblico li adora e continua a seguirli e mostrargli affetto anche dopo il Grande Fratello Vip. Per Raffaello Tonon e Luca Onestini, inseparabili da quando si sono conosciuti durante il reality, dove hanno emozionato i telespettarori con la loro amicizia, si aprono le porte della radio. I due saranno in onda in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 18.00, nel programma "Pomeriggio Zeta", su Radio Zeta, insieme a Susanna Scalzi.

Chi sono gli "Oneston"

Luca Onestini - Classe 1993, nasce a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. Da piccolo sogna di fare il calciatore, ma a 18 anni a causa di un infortunio si trova costretto a smettere di giocare. La delusione calcistica lo porta a cercare nuovi stimoli e nel 2013 decide di seguire le orme del padre, intraprendendo gli studi di Odontoiatria all’Università di Bologna. Quasi per gioco, si iscrive al concorso di Mister Italia, aggiudicandosi il titolo sempre nel 2013. Inizia così a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo prima come fotomodello, poi come attore nella fiction "L'onore e il rispetto". Partecipa all'ultima edizione di "Ciao Darwin" nella squadra dei belli e poi alla terza stagione di "Temptation Island" come tentatore. Nel 2016 approda a "Uomini e Donne", prima come corteggiatore, e poi l'anno successivo come tronista. Nel 2017 viene scelto come concorrente del "Grande Fratello Vip 2", dove si classifica secondo. Qui stringe una forte amicizia con Raffaello Tonon con cui decide di scrivere il libro "Gli oneston", edito Mondadori Electa, in uscita a maggio.

Raffaello Tonon - Classe 1979, inizia la sua carriera televisiva grazie a Maurizio Costanzo, che lo invita a partecipare al "Maurizio Costanzo Show" e a "Buona Domenica" come ospite fisso. Nel 2005 partecipa come concorrente della prima edizione del reality "La fattoria", dove viene soprannominato "Il conte", e che vince con il 79% dei voti. Torna nella terza edizione del reality in qualità di opinionista. Nel 2006 interpreta il Conte Erba nel film di Carlo Vanzina "Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo... me". Nel 2008 il pubblico lo ritrova opinionista nella terza edizione del reality show "La talpa", condotta da Paola Perego su Italia 1, e nel contenitore pomeridiano di Barbara D'Urso "Pomeriggio Cinque" come ospite fisso. Nel 2010 prende parte del cast del programma "Cuore di mamma" su Rai 2, e come concorrente a "Ciao Darwin". Nel frattempo continua a partecipare come ospite e opinionista in diverse trasmissioni televisive, come "Detto fatto", "Domenica live", "Mezzogiorno in famiglia", "Mattino Cinque" e "Verissimo", e come televenditore sulle reti Mediaset. Dopo un periodo lontano dalla tv e di forte depressione nel 2017 viene scelto come concorrente del "Grande Fratello Vip 2". Arriva in finale e mostra un Raffaello Tonon con una nuova immagine e un look più giovane e meno classico. Durante il reality stringe una forte amicizia con Luca Onestini.