Top Dieci, ultima puntata: squadre e ospiti

Titoli di coda per 'Top Dieci', il programma condotto da Carlo Conti, che al suo esordio su Rai Uno - dopo il lockdown - ha fin da subito conquistato l'affetto del pubblico, che l'ha consacrato leader del prime time nel corso di tutti gli appuntamenti. Quarta e ultima puntata, venerdì 3 luglio, alle 21.25.

Anche questa settimana due squadre composte ognuna da 3 personaggi famosi si affronteranno con l'obiettivo di pronosticare le classifiche giuste, accendendo i riflettori sulle abitudini degli italiani negli ultimi 60 anni. La prima squadra sarà formata da Paolo Conticini, Gabriele Cirilli e Sergio Friscia, mentre la seconda da Serena Rossi, Marisa Laurito e Tosca D'Aquino. Il loro compito sarà di scoprire tante diverse hit parade legate alla cultura pop d'Italia: dalla musica allo sport, dall'attualità al cinema, dalla tv alla cultura, appunto, tracciando così un preciso identikit del nostro Paese e facendo rivivere usi, costumi e gusti degli italiani, in un viaggio attraverso gli anni, che arriva fino ad oggi. La squadra che al termine del programma avrà sommato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice.

Ospiti speciali, Carlo Verdone e Loredana Bertè: intervistati da Carlo Conti, si racconteranno tramite le classifiche che hanno caratterizzato le proprie vite. Un'occasione davvero originale per scoprire lati inediti di due straordinari artisti legati rispettivamente al cinema e alla musica, con toccanti filmati di repertorio che li riguarderanno.

Un'ultima puntata particolarmente ricca di curiosità: tra l'altro si scoprirà cosa vogliono fare "da grande" i nostri bambini e quali sono gli indumenti maschili più odiati dalle signore (calzini corti bianchi o pantaloni a pinocchietto?); e si farà anche un meraviglioso tuffo nel nostro passato (e in quello della Rai) ritrovando le leggendarie "Signorine Buonasera". Senza dimenticare la musica, con tante hit-parade e una inedita classifica sugli album più venduti in Italia negli anni '90.

I telespettatori saranno protagonisti da casa grazie ai social (#TopDieci #Classifica) con la loro personale classifica. La domanda della settimana è culinaria: qual è il dolce preferito? Si capiranno così le preferenze degli italiani in tema di leccornie, alle due squadre in gara il compito di mettere in ordine i gusti di chi avrà risposto al quesito.