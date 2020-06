‘Top Dieci’, il nuovo show con Carlo Conti al via su Rai1: cosa c’è da sapere

Si chiama ‘Top Dieci’ il nuovo programma di Rai Uno che si presenta come la novità televisiva dell’estate 2020. L’esordio è per domenica 14 giugno in prima serata, poi dal 19 si passa al venerdì. Quattro puntate in tutto condotte da Carlo Conti che, intervistato dal settimanale Oggi, descrive il programma basato sul gioco delle classifiche come un pretesto per fare show. Nel rispetto delle norme vigenti, il programma si svolgerà senza pubblico in studio.

Top Dieci, come funziona il nuovo programma di Rai Uno

Due le squadre in gara composte da tre personaggi del mondo dello spettacolo uniti da caratteristiche in comune che possono essere fisiche, professionali o anagrafiche. I concorrenti dovranno indovinare le classifiche, per esempio, i nomi femminili più scelti in un certo anno o le canzoni in top ten, sempre con uno sguardo al passato, riempiendo così tutte le posizioni di diverse hit parade legate alla cultura pop d'Italia (musica, cinema, spettacolo, abitudini, curiosità) e tracciando così un preciso identikit del bel Paese, dei suoi usi e costumi e dei gusti degli italiani. Le classifiche riguarderanno sia il passato che il presente, in un gioco con il tempo che ci permetterà di ricordare ciò che siamo stati e riflettere su ciò che siamo. “Ma non è un quiz” chiarisce Conti: “Le classifiche sono un pretesto per fare show. Indovinarle è meno semplice di quello che sembra”.

Top Dieci, gli ospiti vip

In ogni puntata ci saranno due ospiti vip. Nel debutto di domenica 14 giugno ci saranno il cantante Massimo Ranieri e il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini. “Li intervisterò in maniera particolare chiedendo quali sono le loro le loro classifiche per conoscerli meglio”, ha spiegato Conti.