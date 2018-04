Maria De Filippi ai ragazzi di Amici: “Vi dico perché ho voluto Francesco Totti qui”

Maria De Filippi, dopo aver annunciato le squadre bianca e blu, ha spiegato la dinamica del gioco a Francesco Totti e poi si è rivolta ai ragazzi ai quali ha detto: “Ci sono momenti nella vita in cui vi sembra che tutto sia perduto, ci sono momenti come questo che vediamo”. Immediatamente è partita la clip con la sintesi della partita Barcellona-Roma che ha visto i giallorossi sconfitti con un clamoroso 4-1. De Filippi ha spiegato che questo risultato ha reso consapevoli i giallorossi dell’impegno e della tenacia da investire nella partita di ritorno. “Ci davano tutti perdenti” ha commentato Totti ma con la proiezione della seconda clip e la vittoria della Roma sul Barcellona, Maria e Totti hanno potuto spiegare ai ragazzi che “ Chi nasce con una passione deve lavorare sodo ” e superare quindi anche i momenti difficili.

Un lungo applauso ha accolto Francesco Totti nello studio di Amici di Maria De Fillippi durante la seconda puntata del serale in onda sabato 14 aprile su Canale 4. Pubblico e commissione in piedi , tra i fan più sfegatati qualcuno ha anche sfoggiato una sciarpa giallorossa o una maglia con il numero 10: il numero con cui tutti ha giocato tutta la sua carriera nella Roma, di cui è stato capitano.

Guarda anche

Francesco Totti ospite a C'è posta per te diverte il pubblico con una sorpresa a tre ragazzi affetti dalla sindrome di Down. Il grande cuore del Capitano non delude mai