‘Casa Totti’, parte la sitcom di famiglia con Francesco e Ilary: tutti i dettagli

Francesco e Ilary come Sandra e Raimondo? Il paragone pare ardito ma calzante, se si pensa che una delle coppie del mondo dello spettacolo più affiatate del momento sta per debuttare come tale anche nel campo lavorativo. L’ex Capitano giallorosso e la showgirl hanno, infatti, iniziato a girare la sitcom formato famiglia “Casa Totti”: a svelare la notizia è il settimanale Chi che motiva così la circostanza per cui i due, da sempre gelosi della loro privacy, da qualche giorno hanno iniziato a svelare sui social la loro vita privata.

Casa Totti, Francesco e Ilary iniziano le riprese della sitcom di famiglia

Amici, risate, gag (compresa quella con il sacerdote durante il matrimonio della sorella di Ilary celebrato nei giorni scorsi) e momenti di riflessione: questi gli ingredienti delle due ‘puntate zero’ della sitcom ‘Casa Totti’ finora registrate.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini svela in anteprima i primi due ospiti d'onore di Casa Totti, ovvero Teo Mammucari, collega della Blasi (insieme hanno condotto “Le iene”) e la cantante Emma Marrone, molto amata dai figli di Francesco e Ilary. Al momento non c'è ancora una data di messa in onda precisa, ma la voglia di finire il prodotto e poi offrirlo in primis a Mediaset è tanta, almeno quanto la curiosità dei fan della coppia nel vedere marito e moglie nelle vesti di interpreti di loro stessi.