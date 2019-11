'Un capitano', arriva la serie tv su Totti: Pietro Castellitto nei panni del 'Pupone'

In attesa di 'Casa Totti', sitcom sulla vita familiare dell'ex capitano della Roma, le imprese e vicende calcistiche del campione giallorosso finiscono in una serie tv per Sky. Dopo la notizia del docufilm 'L'ultima notte da capitano', il sito Cinemotore ha svelato un'altra novità attesa nel 2020, 'Un capitano', fiction in sei episodi da 50 minuti ambientata a Roma dal 1975 al 2017, anno in cui Totti ha lasciato il calcio giocato e la sua Roma.

Nei panni del 'Pupone' ci sarà, molto probabilmente, Pietro Castellitto (figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini). Il 2020 sarà un anno importante per il giovane attore, che oltre alla serie tv su Totti sarà al cinema nel film 'Freaks Out', di Gabriele Mainetti, e debutterà come regista con 'I predatori'.

Il vero Francesco Totti non comparirà dunque nella fiction di Sky, ma si divertirà certamente a guardarla da spettatore insieme ai tifosi romanisti e non solo.