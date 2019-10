Tu si que vales, anticipazioni: ospiti Emma e Alberto Urso

Sabato 2 novembre, in prima serata su Canale 5, terzo puntata di 'Tu si que Vales', show dei talenti amatissimo dal pubblico del sabato sera. Ospiti di puntata Alberto Urso, ex allievo dell'ultima edizione di 'Amici' ed oggi al vertice delle classifiche musicali, ed Emma Marrone, al ritorno in pubblico con il nuovo album 'Fortuna' dopo aver vinto la sua battaglia contro la malattia.

Lo spettacolo della rete ammiraglia Mediaset (che sabato scorso ha segnato un nuovo record con una share del 30% con oltre 5 milioni 300 mila spettatori ) è capace in ogni puntata di regalare agli spettatori straordinarie performance di artisti di ogni età e provenienti da tutto il mondo. I Fabolous Five: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, formano il team vincente che valuta i concorrenti in gara anche attraverso la giuria popolare presente in studio. Alla conduzione Belen Rodriguez con due grandi campioni sportivi: Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, il programma a cura di Doriana Patane’, con produttore esecutivo Stefano Paramucchi e regia Paolo Carcano e Andrea Vicario.