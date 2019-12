Enrica Musto vince 'Tu sì que vales 2019'

(Nel video, l'esibizione finale di Enrica Musto a Tu sì que vales: "C'era una Volta il West" di Ennio Morricone)

Enrica Musto ha vinto Tu sì que vales 2019. La cantante 21enne originaria della provincia di Avellino ha trionfato nell’ultima puntata del programma di Canale 5 in onda sabato 14 dicembre, sbaragliando la concorrenza dei sedici i finalisti che hanno avuto accesso alla fase conclusiva della sesta edizione dello show condotto da Belen Rodriguez, Alesio Sakara e Martin Castrogiovanni. A decretare la vittoria e, dunque, il premio di 100mila euro in gettoni d’oro, è stato il pubblico a casa attraverso il televoto.

Per Gabriele Andriulli, culturista che, in seguito a un incidente automobilistico del 2011 ha perso l’uso delle gambe, il premio TIM del valore di 30mila euro assegnato dai giurati Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Grry Scotti e Sabrina Ferilli, quest'ultima la presidentessa della giuria popolare.

Vincitore di Tu Si Que Vales 2019 per la Scuderia Scotti è stato Giordano Concetti che ha imitato Freddie Mercury e si è aggiudicato una coppa e un viaggio a Dubai.

Chi è Enrica Musto, vincitrice di Tu sì que vales 2019

Enrica Musto è una cantante lirica, ha 21 anni e viene da Montemiletto, in provincia di Avellino. Il padre parrucchiere e la mamma estetista hanno sempre incoraggiato il suo talento su cui lei per prima non scommetteva abbastanza. “Ho vinto e non ci credo”, ha commentato Enrica a margine della premiazione: “Nella semifinale ero terrorizzata, poi ho acquisito sicurezza e nella finale sono stata pronta… E si è visto”.