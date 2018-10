Tu sì que vales, panico in studio durante l'esibizione shock

Di sfide pazzesche a Tu si qui vales se ne sono viste tante, ma quella andata in scena nella terza puntata, in onda ieri sera, ha creato veramente scompiglio: un uomo è entrato ammanettato in una lavatrice, facendo partire il lavaggio, per provare a liberarsi poco prima della partenza della centrifuga (il cui movimento lo avrebbe ucciso).

Una prova assurda, che ha lasciato con il fiato sospeso giudici e pubblico. Mentre Scotti, Mammucari e Zerby commentavano sorpresi, Maria De Filippi e Iva Zanicchi sono rimaste quasi sempre zitte e sconvolte: sul viso la chiara espressione dello spavento. Quando alla fine della prova, si è aperto lo sportello della lavatrice ed Rick Maisel è uscito incolume e con le mani libere nello studio è esploso un applauso liberatorio.

“Come hai fatto ancora io non l’ho capito”, ha detto poi Maria De Filippi, veramente sorpresa da questa prova. Anche gli altri giudici si sono complimentati per Maisel per il coraggio.