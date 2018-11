Tu sì que vales, la finale sarà in diretta: chi sono i 7 finalisti

Tu sì que vales sta per giungere all’ultima puntata. La finale del programma del sabato sera di Canale 5 andrà in onda il 1 dicembre, questa volta, in diretta.

Ad annunciarlo sono stati i conduttori Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, con uno striscione, a fine puntata. E’ poi stata Belen a spiegare, in breve, come si svolgerà la partita finale di Tu sì que vales: “Saremo in diretta e sarete voi da casa a televotare, io non vedo l’ora”, ha detto la showgirl argentina.

I finalisti di Tu sì que vales 2018

In gara per la vittoria di questa edizione 2018 di Tu sì que vales ci sono i ballerini acrobati di tango aereo, la cantante Virginia De Lutti, gli artisti circensi Alexandre e Maxime, il chitarrista Marcin Patrzalek, il mago Raffaello Corti, l’orchestra MagicaMusica con artisti disabili e la ginnasta Giulia Piolanti.

L’appuntamento per decretare il vincitore di questa avvincente gara dei talenti è per sabato 1 dicembre, sempre in prima serata, su Canale 5.