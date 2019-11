Tu si que vales, i quattro fratelli italiani emigrati in Svizzera fanno commuovere Sabrina Ferilli

Momenti di commozione a "Tu si que vales". Gli Esteriore Brothers, italiani di origine siciliana ma nati e cresciuti in Svizzera dove era emigrata la famiglia, hanno presentato una versione a quattro di "Uomini soli" dei Pooh.

Tre di loro di mestiere fanno i parrucchieri e uno il fotografo, ma in famiglia la passione per la musica è sempre stata molto forte. "Siamo molto fieri di essere qui, di sentire questo calore italiano", ha detto il portavoce degli Esteriore Brothers, raccogliendo gli applausi del pubblico, già conquistato prima ancora della loro esibizione dall'impressione di unità che sembra legare i fratelli.

Tu si que vales, Sabrina Ferilli si commuove per gli Esteriore Brothers

L'esecuzione non è perfetta, a dire il vero, ma molto sentita. Alla fine, Sabrina Ferilli non è riuscita a trattenere le lacrime. "Mi ha fatto piangere la storia. Mi ha fatto tenerezza la famiglia, l'emigrazione, tante cose. Sono stati anche molto bravi, immagino che loro siano felici di tornare in Italia", ha detto Sabrina Ferilli a Maria De Filippi che è corsa da lei per consolarla e darle un bacio in fronte. "Chi parte non credo lo faccia mai a cuor leggero", ha ricordato l'attrice.

"Ci siamo riuniti circa un anno fa, dopo tanti anni. È successa una cosa difficile in famiglia e tutto si è fermato. Dopo un anno, quando abbiamo ricominciato a vivere è successa come una magia. Non ci siamo più separati e adesso siamo sempre insieme", ha detto uno dei fratelli, ricordando che né il papà né la mamma sanno della loro partecipazione a "Tu si que vales".

Tu si que vales, grandi emozioni anche tra i giudici

"Ci hanno fatto ridere, piangere ed emozionare", ha detto a Gerry Scotti, rispondendo alle perplessità di Rudy Zerbi, il quale sosteneva che i quattro avessero un modo di cantare "vecchio" e pieno di "polvere". Anche Maria De Filippi è rimasta molto colpita. "L'impressione generale e il sentimento che fate muovere è solo che positivo. Quattro fratelli che si vogliono bene, tutti molto educati, protettivi l'uno con l'altro. Un'immagine positiva, di sacrificio, amore, amicizia e rispetto tra di voi. Questo è quello che penso abbia commosso Sabrina. La storia che c'è dietro una famiglia come la vostra, ad esempio il nonno che dalla Sicilia va in Svizzera a lavorare… È chiaro che voi non pretendete di essere un gruppo che vuole fare un disco, ma siete quattro ragazzi che cantano. Non mi sembra giusta la critica che vi è stata mossa, da autodidatti per di più".

Anche Mammucari ha mostrato qualche perplessità per quanto riguarda la qualità del canto, ma poi dal pubblico è arrivato il verdetto: sì al 97 per cento.