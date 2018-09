Tu si que vales, Teo Mammucari in slip: i complimenti di Maria De Filippi

(Nel video sopra lo streap di Teo Mammucari)

Le scommesse si pagano. Teo Mammucari è stato di parola e ha accettato - anche se non proprio sportivamente - la sfida lanciata da Rudy Zerbi: fare uno streap e restare in mutande.

"Non posso - si è opposto il conduttore romano - fidatevi che non posso restare in mutande", ma i giudici e il pubblico in studio ormai volevano godersi lo spettacolo, e dopo qualche resistenza eccoli accontentati. Teo ha improvvisato uno spogliarello, sfoggiando un fisico niente male, ma di togliere addirittura i pantaloni non se l'è sentita: "Ho le gambe a merlo. E poi sono single da 10 anni, per favore risparmiatemi almeno questo".

Una gag esilarante in cui alla fine gli slip si sono visti. Applausi e complimenti di Maria De Filippi: "Sei molto elegante nell'intimo. L'intimo grigio come il vestito, mica tutti gli uomini mettono le mutande dello stesso colore del vestito". Altro che figuraccia Teo, un figurone!