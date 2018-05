Tu sì que vales: il clamoroso addio di Mara Venier, ma Maria ha già trovato il sostituto

Mara Venier dice addio a Maria De Filippi. Dopo aver occupato la poltrona di "giudice popolare" a Tu si que vales, l'opinionista e conduttrice televisiva sembra essere sempre più vicina ad un ritorno in casa Rai. Mediaset le ha dato molto e zia Mara ha dato molto a Mediaset.

Nelle ultime stagioni televisive l'abbiamo vista nel programma di Queen Mary, ma anche come opinionista dell'Isola dei Famosi. Ma sembra proprio arrivato il momento per la Venier di aizzare le vele e dirigersi verso le coste della tv pubblica. E sono sempre più insistenti le voci di un suo ritorno alla conduzione di Domenica In (ora in mano a Cristina Parodi).

Tu sì que vales: chi sostituirà Mara Venier?

Se, però, ancora non c'è nessuna comunicazione ufficiale sul suo passaggio in Rai - anche se se ne parla sempre di più - è già sicuro il nome di chi sostituirà la Venier a Tu sì que vales. Sì tratta, udite udite, di Antonino Cannavacciuolo. Lo chef stellato, diventato famoso in tv con Masterchef e con la versione italiana di Cucine da incubo, di recente è sbarcato su Mediaset a Vuoi scommettere? e prossimamente sarà ospite fisso di Maria De Filippi, nel ruolo, appunto, di giudice popolare.

Un personaggio completamente diverso dalla Venier, che lascia intendere la voglia di cambiamento della De Filippi. Come se la caverà chef Cannavacciuolo lontano dai fornelli? Staremo a vedere.