Tu sì que vales| La concorrente fa gestacci al pubblico: la reazione furiosa di Maria De Filippi

Risate, divertimento, ma anche nervi tesi nella la seconda puntata del programma del sabato sera di Canale 5 ‘Tu sì que vales’ quando due concorrenti hanno fatto molto arrabbiare la giuria e anche il pubblico in studio.

La coppia composta da Ninfa e Frank ha fatto ascoltare con scarso successo una canzone scritta poche settimane prima della data annunciata nel 2012 come quella della probabile apocalisse.

La giuria popolare ha bocciato l’esibizione per il 44% e anche i quattro giudici - Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerby – hanno detto ‘no’ all’unanimità.

E’ stato allora che Ninfa ha iniziato ad arrabbiarsi, attaccando prima Teo Mammucari per il suo giudizio e poi il programma ("Non ci sarei venuta qui. Il talent non fa per me… Me la prendo con me stessa che sono venuta qui")

Il gestaccio al pubblico e la reazione di Maria De Filippi

Dopo che anche Rudy Zerbi ha commentato negativamente l’esibizione scontrandosi con l’atteggiamento indisponente della concorrente, anche il pubblico in studio ha iniziato a chiedere alla donna di andare via.

Lei, allora, ha risposto con il gesto dell'ombrello, il dito medio e le corna, suscitando la reazione furiosa di Maria De Filippi: "Posso dirti una cosa? Dovevi farlo a noi. Perché non lo hai fatto a noi quattro invece di farlo a loro? Siamo noi che ti abbiamo detto di no. Fallo a noi il gesto dell'ombrello, non farlo a loro…”.

Tanti gli applausi per la conduttrice arrivati dal pubblico in studio e anche dai telespettatori che, sui social, hanno commentato il modo in cui Maria De Filippi ha difeso la platea di Tu sì que vales.

Non è facile far arrabbiare la nostra giuria! Ma.. #TuSiQueVales pic.twitter.com/ZJLw0xgipD — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) 6 ottobre 2018