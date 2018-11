Tu sì que vales, Maria De Filippi in lacrime per la storia di Chicca

(La storia di Chicca, morta a 13 anni a causa di un tumore)

Non solo divertenti sketch: nella puntata di ‘Tu sì que vales’ andata in onda ieri 10 novembre c’è stato anche lo spazio per il racconto di una storia commovente raccontata da Francesca e Andrea, giovani genitori di Federica – per tutti Chicca – scomparsa a 13 anni per una rara forma di tumore.

La piccola ha combattuto fino alla fine con tenacia e determinazione, motivo per cui la coppia ha voluto ricordarla per sempre fondando un’associazione, “Il sole esiste per tutti” che aiuta i bambini colpiti dallo stesso male.

Tu sì que vales, la storia di Chicca morta a 13 anni per un tumore

“Chicca era solare e buona. Abbiamo creato un’associazione a suo nome per aiutare il reparto di pediatria e soprattutto la ricerca, nella quale Chicca credeva molto”, hanno spiegato Francesca e Andrea al pubblico di Tu sì que vales: “Il sole esiste per tutti si rifà a un celebre verso di Tiziano Ferro, cantante che Chicca adorava”, hanno aggiunto i genitori mentre la commozione dei giudici e dei conduttori si faceva palpabile.

Le parole della donna sono state poi accompagnate da un’esibizione di un coro di bambini che hanno cantato per Chicca. Occhi lucidi per Belen e Martin Catriogiovanni, ma anche per Gerry Scotti e Maria De Filippi che ha invitato la coppia a sedersi con loro durante la toccante esibizione.

"A volte non ci sono soluzione davanti alle malattie rare e il fatto che tu apra un’associazione è importante”, ha poi commentato Maria De Filippi rivolgendosi alla donna con la voce rotta dalla commozione: "Quello che ti ha successo non ha senso, questo è un modo per trovarlo".