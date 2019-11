Tu sì que vales, Sabrina Ferilli a Maria De Filippi: "Ma hai visto quant'erano boni quelli?"

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sempre più esilaranti nei loro sketch spontanei. Anche ieri sera, durante la quarta puntata della trasmissione Tu si que vales, le due super amiche hanno dato vita uno scambio di battute alla "Sex and the city" dopo l'esibizione dei Candymen.

Gli apprezzamenti di Sabrina Ferilli

“Ma hai visto quant'erano boni quelli? Certo che cu*o che avevano…!” ha detto, con accento romano, la bella attrice a Maria pensando di non essere ascoltata mentre sul palco si esibivano i sosia del 'molleggiato' Adriano Celentano. La Ferilli, che ha gradito il balletto molto ravvicinato, ha commentato con grande apprezzamento anche il lato 'b' dei 5 spogliarellisti rimasti in slip davanti alla platea, per poi finire integralmente la performance non ripresi dalle telecamere di Canale 5, ma dietro le quinte con Rudy Zerbi come unico spettatore, rimasto sbalordito per le "doti" non propriamente artistiche dei 5.

L'attrice pensava di non essere ascoltata

Nel frattempo Maria seduta accanto all'attrice se la rideva di gusto. La presentatrice ha ricordato alla sua amica di avere il microfono acceso, e Sabrina di tutta risposta: “Vabbè ma ora non siamo in onda, poi al massimo me lo cancellano”. Ma ovviamente tutto è stato mandato in onda.