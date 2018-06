"Tutto può succedere 3", le anticipazioni della seconda puntata

L’appuntamento con la seconda puntata di ‘Tutto può succedere 3’ è per stasera, 25 giugno, in prima serata, su Rai Uno.

Arrivata alla sua terza stagione, la storia che sviluppa le vicende della famiglia Ferraro, con i genitori Ettore ed Emma e il seguito numerosissimo di figli, mogli, mariti e nipoti, continua a raccontare le avventure dei suoi personaggi alle prese con problemi lavorativi, tormenti sentimentali e i piccoli grandi inconvenienti della vita quotidiana.

Il cast è quello che il pubblico ha avuto modo di apprezzare negli anni precedenti (Giorgio Colangeli e Licia Maglietta, Pietro Sermonti, Maya Sansa, Ana Caterina Morariu, Alessandro Tiberi, Camilla Filippi e Fabio Ghidoni). New entry è Giuseppe Zeno nel ruolo di Francesco, un conturbante fotografo che si rivelerà un personaggio importante nel corso delle puntate (otto in tutto).

La serie, targata Rai Fiction – Cattleya, e prodotta da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini e Marco Chimenz, vede alla regia Alessandro Casale e Lucio Pellegrini ed è basata sulla serie tv ‘Parenthood’ e prodotta in associazione con NBCUniversal International Studios.

‘Tutto può succedere’, anticipazioni seconda puntata

Nel clima sempre più teso tra Alessandro e Cristina, Max inizia la prima superiore. Nello stesso giorno Sara inizia a lavorare da Francesco, che si rivela subito un capo molto difficile. Mentre Denis deve ancora leccarsi le ferite per la rottura con Emilia, Ambra affronta con testardaggine la Tadini e ottiene una seconda opportunità. Nel frattempo, Genet, madre di Feven, va a stare da Carlo mentre Giulia incontra difficoltà sempre maggiori per l’adozione di Dimitri.

Carlo scopre che Emma non ha superato lo shock del furto e sta pensando di cambiare casa, ipotesi che lui cercherà di sventare a tutti i costi. Alessandro deve affrontare una grave complicazione alla Privitera, proprio mentre la sua frequentazione con Serena si fa sempre più personale. Sara scopre un lato nascosto della vita privata di Francesco e sua figlia Ambra non riesce a togliersi dalla testa Andrea. Nel frattempo, Luca non sa come dire a Matilde che deve partire per l’Ucraina.